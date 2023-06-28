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Футболист «Спартака» рассказал о реакции игроков клуба на тюремный срок Промеса

Хавбек «Спартака» Литвинов заявил, что никто в команде не говорил о приговоре Промесу

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Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о настроении нападающего красно-белых Квинси Промес на фоне новостей о судебном приговоре в Нидерландах. Его слова приводит Metatatings.ru.

«Не был ли подавлен Промес из-за последних новостей? Нет, все наоборот старались где-то шутить, что-то обсуждать, но об этом никто, естественно, не говорил. И Квинси сейчас об этом особо не думает, видя своих партнеров», — сказал Литвинов.

19 июня Королевский суд Нидерландов приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нанесение ножевого ранения двоюродному брату.

Футболист ударил своего родственника ножом в колено во время семейной вечеринки летом 2020 года. Двоюродный брат футболиста обратился в полицию через четыре месяца после инцидента, поскольку изначально хотел решить вопрос внутри семьи.

Промес также является фигурантом уголовного дела о контрабанде и торговле наркотиками, из-за чего полиция Нидерландов вела прослушку его телефонных разговоров. Так сотрудники правоохранительных органов узнали подробности конфликта и получили доказательства нападения Промеса на брата.

Ранее комментатор Геннадий Орлов навал Квинси Промеса уголовником.

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