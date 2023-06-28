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Тренер «Локомотива» попросил Дзюбу уменьшить количество нецензурной лексики

Тренер «Локо» Галактионов попросил Дзюбу уменьшить количество нецензурной лексики в шоу

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Михаил Галактионов заявил, что попросил форварда команды Артема Дзюбу уменьшить количество нецензурной лексики в шоу, в которых он участвует. Его слова приводи РИА Новости.

«Дзюба и его шоу? Мы проговорили с ним эти моменты. Касательно медийности человек сам принимает решения. Но мы проговорили несколько моментов, чтоб было все достаточно цензурно. Мы относимся с пониманием», — сказал тренер.

Весной нападающий «железнодорожников» и экс-тренер ЦСКА и казанского «Рубина» Леонид Слуцкий стали ведущими YouTube-шоу о футболе «Ну, так нельзя». Зрители критиковали ведущих за большое количество нецензурной лексики в выпусках.

В сезоне-2022/23 Дзюба провел за «Локомотив» 13 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее экс-форвард сборной России объяснил успехи Дзюбы в «Локомотиве».

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