Мбаппе выступил с заявлением о беспорядках во Франции после убийства подростка

Футболист «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что испытывает боль в связи с убийством 17-летнего подростка, которое привело к беспорядкам в его стране. Об этом он написал в Twitter.

«Мне больно за мою Францию. Недопустимая ситуация. Все мои мысли обращены к семье и близким погибшего, к этому маленькому ангелу, который ушел слишком рано», — написал Мбаппе.

Утром 27 июня во французском городе Нантер полицейский выстрелил в 17‑летнего подростка за отказ подчиниться приказу. Юноша погиб вскоре после ранения, а сотрудник полиции был задержан после случившегося.

В минувшем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 43 матча во всех турнирах, в которых отметился 41 голом и 10 результативными передачами. Он помог парижанам завоевать чемпионство в Лиге 1.

В составе сборной Франции форвард дошел до финала чемпионата мира в Катаре. В главном матче турнира французы уступили Аргентине в серии послематчевых пенальти.

Ранее Marca сообщила, что английский клуб готов предложить за Мбаппе рекордную сумму.