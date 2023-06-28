В ОКР заявили, что на Западе боятся российских спортсменов

Глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Юрий Борзаковский заявил, что отечественные атлеты продолжают оставаться самыми сильными в мире, несмотря на отстранение от международных соревнований. Его слова приводит ТАСС.

«Российские спортсмены — самые сильные во всем мире, в любом случае. На Западе это знают, нас боятся. Все эти интриги, которые сейчас плетутся вокруг российского спорта, в конце концов закончатся. Думаю, что спортивное руководство сделает все возможное для нашего возвращения, мы еще вернемся на олимпийскую арену и докажем, что мы лучшие», — сказал олимпийский чемпион в беге на 800 метров.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), прошедшем 28 марта, было рекомендовано допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе, если спортсмены не выражали активную поддержку проведению СВО на территории Украины.

Напомним, что в конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

Ранее в ОКР раскритиковали МОК за неработающую политику.