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Боец UFC рассказал, чем Илон Маск похож на Хабиба Нурмагомедова

Боец Маккинни заявил, что Илона Маска и Хабиба Нурмагомедова объединяет уважение к родителям

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Терренс Маккинни рассказал, чем миллиардер Илон Маск похож на экс-чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова. Об этом американский боец написал в Instаgram.

«Лучшие атлеты вcегда отдают cебя полноcтью. Они работают на макcимуме в октагоне, на корте, на поле и на площадке. Они проливают кровь. Пропуcкают важные cемейные моменты. Множеcтво длинных дней и одиноких ночей. Но вcегда иcтинные великие обязаны уходить, еcли об этом проcят их родители. Как в cлучае c Илоном Маcком и Хабибом», — написал Маккинни.

21 июня Илон Маск вызвал предпринимателя Марка Цукерберга на бой по правилам смешанных единоборств (ММА) после новостей о том, что Meta (признана в России экстремистской и запрещена) разрабатывает собственный аналог Twitter. Оппонент принял вызов.

Позже мать Илона Маска выступила против организации этого боя.

Хабиб Нурмагомедов завершил спортивную карьеру по просьбе матери в октябре 2020 года. Он провел 29 боев в ММА и одержал 29 побед.

Ранее бывший чемпион M-1 Challenge назвал бредом возможный поединок между Маском и Цукербергом.

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