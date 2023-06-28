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Глава Международной федерации хоккея обвинил российскую прессу в разжигании скандала

Тардиф заявил, что ситуация вокруг неупомянутого в статье о драфте НХЛ Мичкова преувеличена

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Horst Galuschka/dpa/Global Look Press

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф считает, что ситуация вокруг российского форварда Матвея Мичкова, которого не упомянули в статье о драфте новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), слишком преувеличена. Его слова приводит «Матч ТВ».

27 июня Тардиф заявил, что Мичков должен быть упомянут в этой статье. Он также сообщил, что поговорит с автором заметки Эндрю Подниексом о том, чтобы россиянин был упомянут среди фаворитов предстоящего драфта новичков.

Утром 28 июня никаких изменений в статью внесено не было. Сам Тардиф отказался публично заявить о том, что в публикациях сайта IIHF нет отмены российского хоккея. В ответ на замечание, что тема Мичкова стала одной из главных новостей спорта в России 27 июня, Тардиф ответил: «Не устраивайте бурю в стакане воды».

61-й драфт НХЛ пройдет с 28 по 29 июня 2023 года в Нашвилле (США). Как сообщали СМИ, Мичков сейчас находится в Америке и проходит собеседования с клубами.

Мичков этот сезон провел в «Сочи», перебравшись из петербургского СКА на правах аренды. Он отыграл за южан 27 матчей, забросил девять шайб и отдал 11 голевых передач.

По результатам сезона в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» занял последнее место в Западной конференции, набрав всего 32 очка в 68 матчах.

Ранее глава скаутов НХЛ назвал россиянина, способного улучшить любой клуб лиги.

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Хоккей. НХЛ
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