Семак назвал топ-5 лучших молодых футболистов РПЛ

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак принял участие в голосовании за лучшего молодого футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2022/2023. Голосование проводит «Чемпионат.com».

Топ-5 лучших молодых игроков сезона по версии Семака:

1. Роберт Ренан («Зенит»).

2. Густаво Мантуан («Зенит»).

3. Сергей Пиняев («московский Локомотив»).

4. Руслан Литвинов (московский «Спартак»).

5. Константин Тюкавин (московское «Динамо»).

Премия Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ проводится каждый год и представляет из себя это голосование, которое «Чемпионат.com» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов лиги. Отдельно проводится опрос среди болельщиков.

В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. Гражданство не имеет значения. В сезоне-2021/2022 признание тренеров и капитанов получил форвард Гамид Агаларов (тогда был футболистом «Уфы», ныне – грозненского «Ахмата»), а болельщики выбрали хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

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