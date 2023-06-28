Салихова об экс-защитнике «Спартака»: стал жертвой блогеров, некоторых ветеранов и журналистов

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что экс-защитник красно-белых Максимилиано Кофрие стал жертвой блогеров, некоторых ветеранов и журналистов. Ее слова передает Metaratings.ru.

«Рыжий — очень классный парень и талантливый футболист. Он стал жертвой блогеров, некоторых ветеранов и журналистов.

Вcе понимали, что это мой транcфер, поэтому ненавиcть ко мне транcлировали на игрока. Cчаcтлива, что Макc не cломалcя, а наоборот проявил cебя как иcтинный боец, cтав одним из лучших защитников во Франции.

Он не покинул клуб, не сбежал, разорвав контракт, а дал заработать на трансфере. Максимилиано и Жиго регулярно и существенно помогали фонду «Спартак-детям», предпочитая оставаться инкогнито, хотя о таких поступках надо громко говорить», — сказала Салихова.

27 июня «Спартак» объявил о согласовании с французским «Клермоном» полноценного перехода Кофрие.

Бельгиец дебютировал за красно-белых в сентябре 2021 года и провел 26 матчей. Он помог команде занять первое место в группе Лиги Европы и выиграть Кубок России.

Кофрие перешел в «Спартак» из бельгийского «Сент-Трюйдена».

Ранее еще один футболист «Спартака» прокомментировал сообщения об уходе из клуба.