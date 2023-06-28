Футболист клуба РПЛ рассказал о неправильном отношении в Европе к россиянам

Футболист «Ростова» Максим Турищев назвал причину, по которой в европейских чемпионатах играет мало россиян. Его слова передает «Матч ТВ».

«Думаю, в Европе сложилось мнение, что наши игроки не котируются. И отношение к русским игрокам там изначально неправильное выстроилось», — заявил форвард.

Также Турищев добавил, что сам хотел бы попробовать силы в Европе.

21-летний форвард получал футбольное образование в московском «Локомотиве», но последний год перед выпуском провел в «Ростове». В 2021 году он дебютировал за команду с берегов Дона. Всего за это время игрок провел за клуб шесть матчей. Весь прошлый сезон он выступал за столичное «Торпедо» на правах аренды.

Турищев также известен благодаря участию в роликах на YouTube команды Медиалиги 2DROTS, но в лиге он не провел ни одного матча.

Ранее Турищев рассказал о срыве перехода в амстердамский «Аякс».