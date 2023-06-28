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«Реал» принял предложение «Ливерпуля» по своему полузащитнику

El Nacional: «Реал» принял предложение «Ливерпуля» по полузащитнику Вальверде

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Alvaro Barrientos/AP Photo

Уругвайский полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде может перейти в «Ливерпуль». Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, английский клуб увеличил предложение с €70 млн до €90 млн. Президент «сливочных» Флорентино Перенс одобрил этот трансфер. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Вальверде составляет €100 млн.

В сезоне-2022/2023 в активе Вальверде 56 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых он забил 12 мячей и сделал семь результативных передач.

Напомним, в августе 2022 года из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» перешел бразильский хавбек Каземиро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может купить Вальверде.

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