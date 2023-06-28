Футболист «Зенита» может продолжить карьеру в Бразилии

Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Time do Povo.

По информации источника, Вендел ведет переговоры с двумя командами из Бразилии. На него претендуют «Фламенго» и «Коринтианс».

Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. В минувшем сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Сообщалось, что интерес к игроку «Зенита» проявляет турецкий «Фенербахче», который хочет взять бразильца в аренду с правом выкупа.

Ранее член совета директоров турецкого футбольного куба «Фенербахче» Салахаттин Баки опроверг сообщения об интересе к игрокам петербургского «Зенита» Венделу и Малкому.