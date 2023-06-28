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Макрон выбрал между Месси и Роналду

Президент Франции Макрон предпочел Криштиану Роналду Лионелю Месси

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Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на вопрос, кого он предпочитает, Криштиану Роналду или Лионеля Месси. Слова главы французского государства передает Sportskeeda.

«Я предпочитаю Криштиану Роналду», — ответил Макрон.

38-летний португалец стал игроком «Аль-Насра» 2 января после ухода из английского «Манчестер Юнайтед». По контракту с клубом он получает €200 млн в год.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 14 голов и две результативные передачи. Его команда финишировала на второй строчке турнирной таблицы чемпионата, отстав от «Аль-Иттихада» на пять очков.

3 июня Месси провел последний матч в составе «Пари Сен-Жермен», выйдя на поле против «Клермона» в 38-м туре чемпионата Франции. Контракт игрока с парижанами завершился в июне, он перешел в американский «Интер Майами» в качестве свободного агента.

В ноябре 2022 года Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом миром. В решающем матче аргентинцы обыграли Францию. Основное и дополнительное время матча завершилась со счетом 3:3, а в серии пенальти Аргентина одержала верх со счетом 4:2. Месси отметился дублем, а также забил послематчевый пенальти.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на завоевание «Золотого мяча» — 2023 по версии издания Goal является Лионель Месси.

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