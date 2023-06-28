Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ибрагимович оценил возможный трансфер Тонали в «Ньюкасл»

Ибрагимович заявил, что у футболиста «Милана» Тонали все получится в «Ньюкасле»

close
100%
Reuters

Бывший футболист «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал информацию о том, что хавбек итальянской команды Сандро Тонали перейдет в английский «Ньюкасл». Его слова передает Sport Mediaset.

«У него все получится в АПЛ. Думаю, он готов. Конечно, все зависит от него самого. Я дал ему понять, какой настрой нужен ему для победы. Он очень вырос в «Милане», на нем лежит большая ответственность, и он должен продолжать расти. В Англии он отлично справится», — сказал Ибрагимович.

Отмечалось, что сумма трансфера составит €80 млн. Сделка должна быть закрыта в ближайшее время.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Тонали принял участие в 34 матчах, в которых он забил два мяча и сделал семь результативных передач. Его контракт с «Миланом» рассчитан до 2027 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Тонали составляет €50 млн.

Ранее сообщалось, что Тонали расплакался, узнав, что не может остаться в итальянском клубе.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях