Ибрагимович оценил возможный трансфер Тонали в «Ньюкасл»

Бывший футболист «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал информацию о том, что хавбек итальянской команды Сандро Тонали перейдет в английский «Ньюкасл». Его слова передает Sport Mediaset.

«У него все получится в АПЛ. Думаю, он готов. Конечно, все зависит от него самого. Я дал ему понять, какой настрой нужен ему для победы. Он очень вырос в «Милане», на нем лежит большая ответственность, и он должен продолжать расти. В Англии он отлично справится», — сказал Ибрагимович.

Отмечалось, что сумма трансфера составит €80 млн. Сделка должна быть закрыта в ближайшее время.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Тонали принял участие в 34 матчах, в которых он забил два мяча и сделал семь результативных передач. Его контракт с «Миланом» рассчитан до 2027 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Тонали составляет €50 млн.

Ранее сообщалось, что Тонали расплакался, узнав, что не может остаться в итальянском клубе.