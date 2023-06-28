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Известный хорватский футболист перешел в «Манчестер Сити»

Полузащитник Ковачич перешел из «Челси» в «Манчестер Сити»

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Reuters

Футболист национальной команды Хорватии Матео Ковачич перешел из «Челси» в «Манчестер Сити». Об этом сообщается на официальном сайте «горожан».

Контракт рассчитан на четыре года. В СМИ сообщается, что переход Ковачича обошелся команде из Манчестера в £25 млн. Эта сумма может увеличиться еще на пять миллионов за счет бонусов.

Ковачич выступал за «Челси» с 2018 года. В минувшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) он принял участие в 27 матчах, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает 29-летнего футболист в €38 млн.

Ранее сообщалось, что «Реал» ведет переговоры о продлении контракта с полузащитником Эдуардо Камавинга.

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