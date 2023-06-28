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Агент Оздоева подтвердил, что греческий клуб интересуется Магомедом

Агент Гараев подтвердил, что греческий ПАОК интересуется Оздоевым

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Seskimphoto/Global Look Press

Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы российского хавбека турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, прокомментировал новость о том, что греческий ПАОК интересуется его клиентом. Его слова передает Metaratings.

«Это правда, есть такая ситуация. Не знаю, как закончится, но такая ситуация на самом деле есть. Клубы должны о чем-то поговорить и к чему-то прийти. Если они договорятся, то уже слово за нами, не бежим вперед паровоза», — сказал Гаргаев.

Летом прошлого года у 30-летнего полузащитника закончился контракт с петербургским «Зенитом», после чего игрок стал свободным агентом. Оздоев выступал за клуб с берегов Невы с февраля 2018 года. За это время он сыграл в 116 матчах, в которых забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.

Впоследствии Оздоев в качестве свободного агента подписал контракт с турецким клубом «Фатих Карагюмрюк». В завершившемся сезоне чемпионата Турции Оздоев провел 33 матча, забив пять мячей.

Ранее владелец «Фатих Карагюмрюк» Сулейман Хурма заявил, что клуб не получал предложений по Оздоеву.

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