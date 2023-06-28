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«Даллас» продлил контракт с Дадоновым

«Даллас» продлил контракт с российским форвардом Дадоновым на два года

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Jerome Miron/Reuters

«Даллас Старз» объявил о продлении контракта с российским форвардом Евгением Дадоновым. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Соглашение рассчитано на два сезона. Дадонов заработает за это время $4,5 млн.

«Заключение нового контракта с Евгением было одним из наших приоритетов. Он был ключевым игроком для нас на протяжении всего периода, и он поднял свою игру на новый уровень во время плей-офф. Мы рады заключить сделку, которая устроит обе стороны», — сказал генменеджера «Далласа» Джим Нил.

В прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Евгений Дадонов принял участие в 23 матчах, в которых ему удалось забросить три шайбы и сделать 12 результативных передач. В плей-офф Кубка Стэнли россиянин забил четыре гола и сделал шесть голевых передач в 16 играх.

Ранее о намерении «Далласа» продлить контракт с российским нападающим сообщал журналист Брайан Ри.

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