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«Бавария» сделает «Тоттенхэму» новое предложение по Кейну

Sky Sport: «Бавария» готовит новое предложение по нападающему Кейну

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Dylan Martinez/Reuters

Футбольный клуб «Бавария» сделает новое предложение «Тоттенхэму» по трансферу нападающего Гарри Кейна. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, мюнхенский клуб достиг соглашение с самим форвардом. Руководство «Баварии» понимает, что договориться о трансфере будет непросто, несмотря на желание Кейна играть за мюнхенскую команду.

В завершившемся сезоне-2022/23 Кейн провел 46 матчей, забив 28 мячей. Портал Transfermarkt оценивает английского форварда в €90 млн. Кейн является воспитанником академии «Тоттенхэма», за лондонский клуб он выступает с 2004 года.

Вместе со сборной Англии Кейн выиграл серебро чемпионата Европы — 2020 и бронзу Лиги наций — 2019.

Ранее сообщалось, что Гарри Кейн может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

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