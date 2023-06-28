«Бавария» сделает «Тоттенхэму» новое предложение по Кейну

Футбольный клуб «Бавария» сделает новое предложение «Тоттенхэму» по трансферу нападающего Гарри Кейна. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, мюнхенский клуб достиг соглашение с самим форвардом. Руководство «Баварии» понимает, что договориться о трансфере будет непросто, несмотря на желание Кейна играть за мюнхенскую команду.

В завершившемся сезоне-2022/23 Кейн провел 46 матчей, забив 28 мячей. Портал Transfermarkt оценивает английского форварда в €90 млн. Кейн является воспитанником академии «Тоттенхэма», за лондонский клуб он выступает с 2004 года.

Вместе со сборной Англии Кейн выиграл серебро чемпионата Европы — 2020 и бронзу Лиги наций — 2019.

Ранее сообщалось, что Гарри Кейн может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».