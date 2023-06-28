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«Реал» ведет переговоры с 20-летним полузащитником о новом контракте

Журналист Романо: «Реал» ведет переговоры с Камавинга о новом контракте

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Global Look Press

«Реал» ведет переговоры о продлении контракта с полузащитником Эдуардо Камавинга. Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, игрок выступает за продление соглашения со «сливочными». Продление контракта является вопросом времени.

Нынешний контракт Камавинга с «Реалом» рассчитан до 2027 года.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Камавинга принял участие в 37 матчах, в которых ему удалось отметиться одной результативной передачей. По информации портала Trasnfermarkt, рыночная стоимость Камавинга составляет €58 млн.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» и французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе разработали несколько вариантов перехода футболиста в состав команды.

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