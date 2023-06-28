Кузяев договорился о возвращении в «Зенит», если не перейдет в зарубежный клуб

Российский полузащитник Далер Кузяев вернется в «Зенит», если не договорится с другими клубами. Об этом сообщает Metaratings. MMA.

По информации источника, 30-летний хавбек договорился с петербургским клубом о том, что он вернется в команду, если не найдет вариант за рубежом. В России игрок хочет выступать только за «Зенит».

25 июня о решении Кузяева покинуть «Зенит» сообщало издание «Евро-Футбол.Ру».

Контракт полузащитника с «Зенитом» был рассчитан до конца сезона-2022/23. В минувшем сезоне Кузяев провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 26 матчей, отметившись пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает Кузяева в €10 млн.

Ранее бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский заявил, что Кузяеву лучше уйти в турецкий «Бешикташ», если он этого хочет.