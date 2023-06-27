У «Барселоны» нет денег на новых игроков

Журналист Жерар Ромеро в своих социальных сетях заявил об отсутствии у «Барселоны» денег на трансферы. По его словам, клуб не имеет свободных денег для подписания новых игроков. Также испанцы сильно ограничены в свободных средствах заработного фонда.

До начала июля «Барселона» проведет заседание совета директоров, который рассмотрит сложившуюся ситуацию.

СМИ сообщали, что этим летом в команду мог вернуться Лионель Месси, однако сделка не состоялась. Нападающий покинул «Барселону» в 2021 году из-за финансовых проблем клуба.

На данный момент, по сообщениям Diario Sport, зарплатная ведомость «Барселоны» на сезон-2023/24 составляет €530 млн. Руководство клуба намерено снизить ее до €450 млн. Испанцы намерены расстаться с рядом игроков, чтобы зарегистрировать новичков.

В прошлом сезоне сине-гранатовые выиграли чемпионат Испании, опередив занявший второе место «Реал» на 10 очков. В Лиге чемпионов подопечные Хави не смогли преодолеть групповой этап.

Ранее сообщалось, что английский клуб готов предложить за Килиана Мбаппе рекордную сумму.