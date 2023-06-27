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Английский клуб готов предложить за Мбаппе рекордную сумму

Marca: «Ливерпуль» готов заплатить за Мбаппе 300 миллионов евро

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Reuters

Агент ФИФА Марко Кирдемир заявил, что английский «Ливерпуль» готов выложить огромные деньги за французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Его слова передает Marca.

«Ливерпуль» готов включиться в борьбу с мадридским «Реалом» за подписание Килиана Мбаппе и заплатить за него целое состояние. Клуб из Англии намерен предложить за француза целое состояние – речь идет о сумме около 300 млн евро», — сказал Кирдемир.

Как ранее утверждала Marca, мать игрока уже сообщила руководству «ПСЖ», что тот не собирается продлевать контракт с клубом, но намерен отработать его до конца. Соглашение между клубом и игроком истекает по окончании сезона-2023/24.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ». При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся. Руководство мадридского клуба заявляло, что летняя трансферная компания уже завершена.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» и Мбаппе договорились о переходе форварда в 2024 году.

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