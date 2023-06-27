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Мостовой: жду, пока мне диплом просто так дадут в силу моего возраста

Мостовой признался, что хотел бы получить диплом тренера в качестве подарка на день рождения

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой пошутил по поводу получения тренерской лицензии после окончания обучения. Его слова передает Sport24.

«Еще не началось обучение на тренерскую лицензию. Жду, пока мне диплом просто так дадут в силу моего возраста или на день рождения подарят, ха-ха. Было бы здорово», — сказал Мостовой.

В начале июня Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС.

Сообщалось, что Мостовой изначально пропустил сроки для подачи анкеты, необходимой для прохождения обучения, но академия договорилась о внесении специалиста в списки.

Мостовой в России известен по выступлениям за «Спартак». Большая часть его карьеры прошла за рубежом. Он поиграл в португальской «Бенфике», французском «Страсбуре» и испанской «Сельте».

Ранее Александр Мостовой назвал свою стоимость, если бы сейчас был футболистом.

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