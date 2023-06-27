Бестемьянова назвала условие успешного возвращения Щербаковой к соревнованиям

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила вероятное возвращение олимпийской чемпионки Анны Щербаковой на соревновательный лед. Слова экс-фигуристки передает РИА Новости.

27 июня источник сообщил РИА Новости, что Щербакова может возобновить соревновательную деятельность в предстоящем сезоне.

«Я уверена, что если Аня этого хочет, то у нее все получится. Если она начнет серьезно тренироваться. Да, у нее будут сильные соперницы, например, Аделия Петросян и Софья Муравьева. Но почему Аня не должна пытаться соревноваться с достойными и красивыми соперницами? Мы будем только рады такому соперничеству», — заявила Бестемьянова.

На Олимпийских играх в Пекине Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании. В 2021 году фигуристка стала чемпионкой мира, но в сезоне-2021/22 не смогла защитить свой титул из-за того, что весной 2022 года российские фигуристы были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из-за военной операции России на Украине.

В августе 2022 года спортсменка перенесла операцию на колене. Она пропустила сезон-2022/23, но о завершении профессиональной карьеры не объявляла.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин объяснил, за счет чего Щербакова может вернуться в топ лучших.