В Международной федерации хоккея извинились за отсутствие Мичкова в видео о драфте НХЛ

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф принес извинения за то, что материал о предстоящем драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вышел без упоминания молодого российского игрока Матвея Мичкова. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это была ошибка. Поскольку Россия и Белоруссия не принимают активного участия в деятельности ИИХФ, автор сделал такой выбор. Я лично попросил автора материала коротко и дипломатично добавить туда Мичкова. Приносим свои извинения», — сказал Тардиф.

61-й драфт НХЛ пройдет с 28 по 29 июня 2023 года в Нашвилле (США). Как сообщали СМИ, Мичков сейчас находится в Америке и проходит собеседования с клубами.

Мичков этот сезон провел в «Сочи», перебравшись из петербургского СКА на правах аренды. Он отыграл за южан 27 матчей, забросил девять шайб и отдал 11 голевых передач.

По результатам сезона в регулярном чемпионате КХЛ «Сочи» занял последнее место в Западной конференции, набрав всего 32 очка в 68 матчах.

Ранее глава скаутов НХЛ Марр заявил, что Мичков способен улучшить любой клуб лиги.