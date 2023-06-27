Экс-игрок «Кубани» объяснил, почему Кузяев хочет уйти из «Зенита»

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский считает, что полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву лучше уйти в турецкий «Бешикташ», если он этого хочет. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Пусть уходит Кузяев в «Бешикташ», если хочет. Но надо десять раз подумать, перед тем как покидать «Зенит». Я это по своему опыту знаю. Сиди спокойно и не дергайся – а я дернулся из «Зенита» в свое время. Наверно, Кузяев не хочет оставаться, потому что ему тяжело конкурировать за место в основном составе. Из «Зенита» же устроили сборную Бразилии – зачем вот оно нужно?», — сказал Обедзинский.

25 июня о решении Кузяева покинуть «Зенит» сообщало издание «Евро-Футбол.Ру».

Контракт полузащитника с «Зенитом» был рассчитан до конца сезона-2022/23. В минувшем сезоне Кузяев провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 26 матчей, отметившись пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает Кузяева в €10 млн.

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