Врач рассказал о первых тренировках Костомарова после ампутаций

Спортивный врач Александр Яблуновский оценил первые тренировки олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, которые тот проводит после перенесенных операций по ампутации стоп. Слова специалиста передает kp.ru.

26 июня Костомаров опубликовал видео, на котором впервые показал тренировки на велотренажере с протезами на ногах.

«Видимо, еще не подобрали нормальный протез, хотя в любом случае еще придется долго привыкать, чтобы можно было нагружать полностью ноги. А велотренажер — человек на нем все-таки сидит и в основном работают мышцы бедра. Уже хорошо, уже идет тренировка. И это правильно. И кровоток улучшается, и остальные мышцы будут работать», — заявил Яблуновский.

Олимпийский чемпион находится в больнице с 10 января. Фигурист попал в реанимацию с тяжелой формой пневмонии, ему делали ЭКМО, и он долгое время находился на ИВЛ. Осложнения, вызванные заболеванием, привели к развитию гангрены, из-за которой врачи были вынуждены провести ряд операций по ампутации: фигурист лишился стоп и нескольких пальцев на руках.

Ранее клинический психолог Татьяна Маремпольская оценила моральное состояние Костомарова и объяснила, почему еще рано говорить о выписке спортсмена из больницы.