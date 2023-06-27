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Еще один клуб Серии А нацелился на Миранчука

«Верона» намерена приобрести Миранчука

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Global Look Press

27-летний российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в сферу интересов «Вероны». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Как утверждает издание, «Верона» рассматривает вариант аренды Миранчука с правом выкупа. Клуб готов к тому, что трансфер игрока ударит по бюджету.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом истекает летом 2024 года. Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом прошлого года он на правах аренды перешел в «Торино».

Всего в текущем сезоне на счету Миранчука четыре гола и пять результативных передач в 28 матчах Серии А.

В середине марта Миранчук в «Торино» получил травму и пропустил мартовский сбор национальной команды.

В СМИИ сообщалось о том, что «Торино» намерен сохранить у себя российского полузащитника. Однако, 21 июня издание Sport24 сообщало о приостановке переговоров между «Аталантой» и «Торино» о выкупе Миранчука.

Ранее в Италии заявили, что в Алексее Миранчуке нет ничего особенного для местного футбола.

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