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Мостовой назвал свою стоимость, если бы сейчас был футболистом

Мостовой заявил, что сейчас стоил бы больше 100 миллионов евро

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался по поводу стоимости современных футболистов. Его слова приводит «Рейтинг букмекеров».

«Я бы сейчас стоил больше 100 млн евро на рынке. А как вы еще думали? Сейчас никому неизвестные футболисты переходят за громадные деньги.

Меня хотели продать в одно время за 30 млн, но мне уже за тридцать лет было. Сейчас 60-80 млн равноценны 10-15 млн в мое время.

Сейчас очень много футболистов получают незаслуженно свои миллионы. Я открываю их статистику и ничего не понимаю», — сказал Мостовой.

Мостовой в России известен по выступлениям за «Спартак». Большая часть его карьеры прошла за рубежом. Он поиграл в португальской «Бенфике», французском «Страсбуре» и испанской «Сельте».

С 1992 года Мостовой защищал цвета сборной России. В составе национальной команды он провел 50 матчей (10 голов). В 1990 полузащитник стал чемпионом молодежного Евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» интересуется игроком «Краснодара».

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