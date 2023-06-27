Мостовой назвал свою стоимость, если бы сейчас был футболистом

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался по поводу стоимости современных футболистов. Его слова приводит «Рейтинг букмекеров».

«Я бы сейчас стоил больше 100 млн евро на рынке. А как вы еще думали? Сейчас никому неизвестные футболисты переходят за громадные деньги.

Меня хотели продать в одно время за 30 млн, но мне уже за тридцать лет было. Сейчас 60-80 млн равноценны 10-15 млн в мое время.

Сейчас очень много футболистов получают незаслуженно свои миллионы. Я открываю их статистику и ничего не понимаю», — сказал Мостовой.

Мостовой в России известен по выступлениям за «Спартак». Большая часть его карьеры прошла за рубежом. Он поиграл в португальской «Бенфике», французском «Страсбуре» и испанской «Сельте».

С 1992 года Мостовой защищал цвета сборной России. В составе национальной команды он провел 50 матчей (10 голов). В 1990 полузащитник стал чемпионом молодежного Евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» интересуется игроком «Краснодара».