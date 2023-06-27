В ОКР назвали дедлайн решения о допуске российских спортсменов на Олимпиаду

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков обозначил сроки, когда будет принято окончательное решение о допуске российских спортсменов на Олимпиаду в Париже (Франция). Его слова передает «Матч ТВ».

«Очевидно, что фактический дедлайн — дата начала Олимпийских игр. Но есть определенные нюансы. Например, визы. Мы это увидели недавно на примере молодежных соревнований по борьбе: выдаются какие‑то визы, но выдаются они в тот момент, когда соревнования уже вот‑вот начинаются», — сказал Поздняков.

Олимпийские игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года. Квалификация на турнир уже началась в некоторых видах спорта.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия должна сама принимать решение о возвращении на международную арену.