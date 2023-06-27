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Психолог: Костомаров еще не готов к выписке по ментальному состоянию

Психолог Маремпольская заявила, что Костомаров только начинает ментальное восстановление

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romankostomarovkrs/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Клинический психолог Татьяна Маремпольская оценила моральное состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова и объяснила, почему еще рано говорить о выписке спортсмена из больницы. Слова специалиста приводит Sport24.

«Очевидно, что Роман еще не готов к выписке именно по ментальному состоянию, он только начинает свое ментальное восстановление. Костомаров в самом начале пути. Видно, что с ним работают, и Роман движется в верном направлении. Но, конечно, сейчас важно даже не его физическое состояние, а моральное», — заявила Маремпольская.

26 июня Костомаров опубликовал видео, на котором впервые показал тренировки с протезами на ногах.

Олимпийский чемпион находится в больнице с 10 января. Фигурист попал в реанимацию с тяжелой формой пневмонии, ему делали ЭКМО, и он долгое время находился на ИВЛ. Осложнения, вызванные заболеванием, привели к развитию гангрены, из-за которой врачи были вынуждены провести ряд операций по ампутации: фигурист лишился стоп и нескольких пальцев на руках.

Ранее стали известны детали тренировок Костомарова с ножными протезами.

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