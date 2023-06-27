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«Манчестер Сити» интересен игрок «Краснодара»

Скауты «Манчестер Сити» следили за игрой полузащитника «Краснодара» Сперцяна в отборе Евро-2024

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Александр Вильф/РИА Новости

Скауты английских клубов «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» посетили матч между сборными Уэльса и Армении, в котором следили за полузащитником армянской команды и «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает Metaratings. MMA.

Как утверждает издание, скауты английских клубов приехали на матч по приглашению агентства CAA Stelar и остались впечатлены от игрой хавбека. Отмечается, что официальных предложений от них в российскую команду не поступало.

Сперцян в матче против сборной Уэльса отметился результативной передачей. Его команда одержала победу со счетом 4:2. Полузащитник провел на поле весь матч.

Сперцян родился в Ставрополе и в 2010 году переехал в Краснодар, где поступил в местную футбольную академию. В 2018 году он дебютировал за основную команду.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) полузащитник провел 28 матчей, отметившись 10 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Его команда стала шестой в чемпионате.

Ранее в «Факеле» объявили об уходе из клуба лучшего бомбардира минувшего сезона.

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