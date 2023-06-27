Правящая семья Катара недовольна нежеланием Мбаппе продлевать контракт с «ПСЖ»

Агент ФИФА Марко Кирдемир рассказал об отношении правящей семьи Катара к тому, что нападающий Килиан Мбаппе не продлил контракт с «Пари Сен-Жермен». Его слова передает Marca.

«Я разговаривал с людьми, близкими к катарской семье, которая управляет клубом, и мне сказали, что они очень рассержены. Они хотели, чтобы сотрудничество клуба и Мбаппе продолжилось, и были в этом уверены. Эмир очень расстроен», — сказал Кирдемир.

Как ранее утверждала Marca, мать игрока уже сообщила руководству «ПСЖ», что тот не собирается продлевать контракт с клубом, но намерен отработать его до конца. Соглашение между клубом и игроком истекает по окончании сезона-2023/24.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ». При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся.

В сезоне 2022/23 Мбаппе принял участие в 34 матчах чемпионата Франции, отметившись 29 забитыми мячами и пятью результативными передачами. Это позволило ему стать лучшим бомбардиром своей команды.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» ждет быстрого ответа от нападающего Мбаппе по поводу нового контракта.