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Министр спорта Матыцин: мы не посылка, чтобы нас возвращать

Министр спорта Матыцин заявил, что Россия должна сама принимать решение о возвращении на международную арену

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что отечественный спорт должен сам принимать решение о своей интеграции в международный. Его слова передает ТАСС.

«Я по-прежнему рекомендую нашим федерациям, спортивному руководству сохранять диалог, максимально искать возможность для участия в международных соревнованиях.

Именно поэтому категорически против термина «вернуть Россию на международную арену». Мы не посылка, чтобы нас куда-то отправлять или возвращать, мы сами принимаем решение, где нам участвовать, где нет, и в каком статусе», — сказал Матыцин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее президент ОКР Станислав Поздняков раскритиковал МОК за неработающую политику.

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