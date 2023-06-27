Жулин объяснил, за счет чего фигуристка Щербакова может вернуться в топ лучших

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал информацию РИА Новости о возможном возвращении к профессиональной деятельности Анны Щербаковой. Его слова приводит РИА Новости.

«Думаю, что да, она сможет показывать хорошие результаты, она сильная спортсменка. Она может ворваться в топ лучших за счет того, что она олимпийская чемпионка.

Сможет ли она совмещать соревнования с участием в шоу? Поживем – увидим», — сказал Жулин.

На Олимпийских играх в Пекине Анна Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, опередив свою соотечественницу Александру Трусову и представительницу Японии Каори Сакамото.

В 2021 году Щербакова стала чемпионкой мира, но в этом сезоне не смогла защитить титул из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований весной 2022 года. На момент отстранения занимала высшую позицию в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU).

Стоит отметить, что Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении от травмы и участии в ледовых шоу.

Ранее стало известно о включении Щербаковой в резервный состав сборной на сезон-2023/24.