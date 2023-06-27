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Чемпионка ОИ по фигурному катанию Щербакова может вернуться на соревнования

РИА Новости: чемпионка ОИ Щербакова может вернуться на соревнования

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Победительница зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в одиночном катании Анна Щербакова может возобновить соревновательную деятельность в предстоящем сезоне, сообщает РИА Новости.

По информации источника агентства, ключевым в вопросе возвращения на старты станет здоровье 19-летней фигуристки. На данный момент окончательное решение еще не принято. Определенность может появиться во время предсезонного сбора группы Этери Тутберидзе в подмосковном Новогорске.

Ранее Щербакова была включена в резервный состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2023/24.

Напомним, весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований, объяснив такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня 2022 года на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.

11 июня ISU оставил в силе отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под своей эгидой.

Ранее фигуристка Анна Щербакова рассказала, почему начала болеть за московский «Спартак».

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