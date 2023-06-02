Бразильский футболист рассказал об адаптации в Москве

Нападающий московского «Торпедо» Жажа высказался о своей адаптации в столице России. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Мне нравится в Москве. Я посетил Красную Площадь, она невероятная. Город очень чистый. Русская еда отличная, но честно не могу выделить какое-то блюдо. Для меня адаптация прошла отлично», — сказал Жажа.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Жажа принял участие в шести матчах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского нападающего составляет €1 млн.

Ранее Жажа назвал отличие российского футбола от бразильского.