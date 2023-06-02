ЦСКА заинтересован в нападающем «Пари НН»

Московский ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Пари Нижний Новгород» Тимуру Сулейманову. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, московский клуб пока не делал официального предложения.

Сулейманов в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) забил десять мячей и сделал одну результативную передачу. Также на его счету два гола в Кубке России. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет €1 млн.

ЦСКА после 29 туров располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 55 очков. В заключительном для себя матче лиги московская команда сыграет с «Ростовом».

Ранее генеральный директор московского клуба ЦСКА Роман Бабаев на заседании Отраслевой комиссии по развитию спортивной индустрии Ассоциации менеджеров высказался о будущем российского футбола.