Роналду назвал минусы чемпионата Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в видео на YouTube-канале саудовского чемпионата поделился мнением о лиге Саудовской Аравии.

«Что касается лиги, я думаю, что это очень хороший чемпионат. Я думаю, что у нас есть много возможностей для еще большего роста. У нас есть хорошие команды, конкурентоспособные и очень хорошие игроки. Инфраструктуру еще нужно немного улучшить, а также судей и VAR. Думаю, система должна быть быстрее», — сказал Роналду.

38-летний португалец стал игроком «Аль-Насра» 2 января. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год.

В текущем сезоне португальский нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, отметившись 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее Криштиану Роналду рассказал, как он выступает на высоком уровне в течение 20 лет.