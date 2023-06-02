Экс-президент «Спартака» заявил, что в московском клубе происходит процесс раздробления

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о том, что московский клуб по итогам года понес убытки в размере 2,35 миллиарда рублей. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Почему при таких убытках команда борется только за второе место, попрощавшись с первым местом еще за шесть туров до конца сезона? Если вы покупаете какую-то фигню, то хотя бы боритесь до последнего тура. А так — процесс чистого раздробления клуба», — заявил Червиченко.

1 июня Российский футбольный союз (РФС) опубликовал ключевые финансовые показатели клубов за 2022 год. В расчет чистой прибыли или убытка входят все операции клубов, в том числе трансферные доходы и расходы.

Согласно отчету, «Спартак» остался в минусе на 2 млрд и 351 млн рублей.

Самыми прибыльными стали самарские «Крылья Советов» — 777,5 млн. В тройку также входят «Сочи» (750,3) и петербургский «Зенит» (647,5).

После 29 туров «Спартак» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка. Втрое место занимает ЦСКА, набравший 55 баллов. Лидером чемпионата является «Зенит», в активе которого 67 очков. Напомним, что петербургская команда досрочно стала чемпионом России.

Ранее Червиченко заявил, что у красно-белых проблема с менеджментом.