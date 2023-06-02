Мостовой заявил, что был бы готов тренировать «Динамо», если бы его пригласили

Бывший футболист национальной сборной России Александр Мостовой заявил, что был бы не против тренировать московское «Динамо». Его слова передает RT.

«Конечно, я бы пошел тренировать «Динамо», если меня туда пригласят. Но пока мне, бывшему футболисту, нужно чему-то еще учиться, получить бумажку. Вот как получу, буду рассматривать достойные варианты, в том числе и «Динамо». Не думаю, что спартаковское прошлое на это как-то бы повлияло», — сказал Мостовой.

Мостовой известен по выступлениям за российский «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур» и испанские «Алавес» и «Сельту».

За «Сельту» Мостовой провел большую часть карьеры (1996–2004) и стал первым российским капитаном европейского клуба.

За сборную России он сыграл 65 матчей, в которых записал на свой счет 13 голов.

Ранее Мостовой заявил, что без своих легионеров петербургский «Зенит» будет равен по силе остальным клубам Российской премьер-лиги (РПЛ).