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Мостовой заявил, что был бы готов тренировать «Динамо», если бы его пригласили

Экс-футболист «Спартака» Мостовой заявил о готовности возглавить «Динамо»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Бывший футболист национальной сборной России Александр Мостовой заявил, что был бы не против тренировать московское «Динамо». Его слова передает RT.

«Конечно, я бы пошел тренировать «Динамо», если меня туда пригласят. Но пока мне, бывшему футболисту, нужно чему-то еще учиться, получить бумажку. Вот как получу, буду рассматривать достойные варианты, в том числе и «Динамо». Не думаю, что спартаковское прошлое на это как-то бы повлияло», — сказал Мостовой.

Мостовой известен по выступлениям за российский «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур» и испанские «Алавес» и «Сельту».

За «Сельту» Мостовой провел большую часть карьеры (1996–2004) и стал первым российским капитаном европейского клуба.

За сборную России он сыграл 65 матчей, в которых записал на свой счет 13 голов.

Ранее Мостовой заявил, что без своих легионеров петербургский «Зенит» будет равен по силе остальным клубам Российской премьер-лиги (РПЛ).

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