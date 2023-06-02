Тренер Игнатьев: Дзюба не играет замечательно, все-таки он уже не молод

Тренер Борис Игнатьев высказался о форварде московского «Локомотива» Артеме Дзюбе. Его слова передает «РБ Спорт».

«Здорово, что он вернулся в чемпионат России и продолжил карьеру — было бы жалко терять такого игрока. В целом Дзюба еще долго может быть востребован в РПЛ — он приносит результат. Конечно, нельзя сказать, что Артем замечательно играет, — все-таки он уже не так молод», — сказал Игнатьев.

25 мая Дзюба и московский «Локомотив» подписали соглашение по схеме 1+1. В феврале форвард подписал с «железнодорожниками» полугодовой контракт. До этого нападающий играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев.

После возвращения в Российскую премьер-лигу (РПЛ) Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в десяти матчах. Он является лучшим бомбардиром «Локомотива» в текущем сезоне.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал попадание Артема Дзюбы в десятку лучших игроков сезона.