Роналду рассказал об одном из своих лучших моментов в футболе

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в интервью YouTube-каналу чемпионата Саудовской Аравии заявил, что его презентация в саудовском клубе стала для него одним из лучших моментов в футболе.

«Разумеется, мне запомнился первый день, презентация была потрясающей. Это был особенный день не только для меня, но и для болельщиков. Я был очень удивлен во многих отношениях. Это один из моих лучших моментов в футболе», — сказал Роналду.

38-летний португалец стал игроком «Аль-Насра» 2 января. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год.

В текущем сезоне португальский нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, отметившись 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее Роналду дал понять, что не намерен покидать саудовский клуб и полон решимости завоевать первый трофей в следующем сезоне.