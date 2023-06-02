Новый тренер «Вашингтона» рассказал, как собирается использовать Овечкина

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, как планирует использовать нападающего команды Александра Овечкина. Его слова передает theScore.

«Моя работа как главного тренера — ставить его в ситуации, в которых он может преуспеть. В этом заключается мой вызов, и я не воспринимаю это легкомысленно. Конечно, это повлияет на то, как мы будем играть», — сказал Карбери.

В текущем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Напомним, что Овечкин вместе с «Кэпиталз» становился обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в конце мая подал заявку в Роспатент на регистрацию фразы «I'm okay. Russian machine never breaks» («Я в порядке. Русская машина не ломается»).