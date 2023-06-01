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Бабаев о российском футболе: как раньше уже не будет, это нужно принять

Гендиректор ЦСКА Бабаев заявил, что российский футбол столкнулся с серьезными ограничениями

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Генеральный директор московского клуба ЦСКА Роман Бабаев на заседании Отраслевой комиссии по развитию спортивной индустрии Ассоциации менеджеров высказался о будущем российского футбола.

«Футбол столкнулся с серьезными ограничениями. Признаюсь, у меня нет универсального ответа, как вернуть все как было — с точки зрения качества продукта.

Как раньше не будет, это нужно принять. У наc, футбольного клуба ЦCКА, cтадии отрицания, гнева, торга, депреccии и принятия заняли полгода», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в Спортивном арбитражном суде (CAS) объяснили решение об отстранении российских футбольных клубов от еврокубков.

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Футбол. Чемпионат России
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