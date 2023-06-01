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УЕФА может отстранить польского арбитра от финала Лиги чемпионов

Sky Sport: УЕФА может отстранить Марчиняка от финала ЛЧ из-за участия в ультраправом митинге

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Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может сменить арбитров финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Sky Sport.

Напомним, матч между английским «Манчестер Сити» и итальянским «Интером» должна обслужить судейская бригада во главе с поляком Шимоном Марчиняком.

По информации источника, УЕФА может заменить Марчиняка из-за новостей о том, что арбитр участвовал в мероприятии, организованном польским ультраправым политиком Славомиром Менценом. Глава партии «Новая надежда» известен своими антисемитскими и гомофобными высказываниями.

УЕФА в срочном порядке обратился к Марчиняку за разъяснениями. Организация выступает категорически против идей, выдвинутых Менценом. Решение о том, останется ли поляк главным судьей финала Лиги чемпионов, будет принято завтра, 2 июня.

Финал главного клубного турнира Европы пройдет 10 июня в Стамбуле. Начало матча в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что два инспектора УЕФА, назначенные расследовать «дело Негрейры», пришли к выводу, что «Барселону» следует отстранить на один сезон от участия в еврокубках.

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