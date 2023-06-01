УЕФА может отстранить польского арбитра от финала Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может сменить арбитров финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Sky Sport.

Напомним, матч между английским «Манчестер Сити» и итальянским «Интером» должна обслужить судейская бригада во главе с поляком Шимоном Марчиняком.

По информации источника, УЕФА может заменить Марчиняка из-за новостей о том, что арбитр участвовал в мероприятии, организованном польским ультраправым политиком Славомиром Менценом. Глава партии «Новая надежда» известен своими антисемитскими и гомофобными высказываниями.

УЕФА в срочном порядке обратился к Марчиняку за разъяснениями. Организация выступает категорически против идей, выдвинутых Менценом. Решение о том, останется ли поляк главным судьей финала Лиги чемпионов, будет принято завтра, 2 июня.

Финал главного клубного турнира Европы пройдет 10 июня в Стамбуле. Начало матча в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что два инспектора УЕФА, назначенные расследовать «дело Негрейры», пришли к выводу, что «Барселону» следует отстранить на один сезон от участия в еврокубках.