Хабиб одним словом описал тренера «Ромы» Моуринью

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о главном тренере римского футбольного клуба «Рома» Жозе Моуринью.

31 мая подопечные португальского специалиста проиграли «Севилье» в финале Лиги Европы. Основное и дополнительное время решающего матча турнира завершилось со счетом 1:1, и судьба трофея определилась в серии пенальти, в которой сильнее были игроки испанской команды (4:1).

«Он — особенный», — написал Хабиб на фотографии с молодым Моуринью.

Моуринью работает в «Роме» с лета 2021 года. Его контракт рассчитан до 2024-го.

60-летний португалец является одним из самых титулованных тренеров мира. С разными клубами он дважды выигрывал Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и пришедшую ему на смену Лигу Европы, а также Лигу конференций.

Ранее российский тренер Игорь Шалимов заявил, что Жозе Моуринью покинет «Рому» после поражения в финале Лиги Европы.

«Думаю, Моуринью с ребятами попрощался и закончил в «Роме». Единственный, кто выделялся в этом матче — Сусо. А арбитр красавец — тринадцать желтых карточек показал и ни одной красной», — сказал Шалимов.