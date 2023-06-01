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Назван самый убыточный футбольный клуб России за 2022 год

«Спартак» с отрывом стал самым убыточным клубом РПЛ за 2022 год

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Московский футбольный клуб «Спартак» получил наибольший чистый убыток среди команд Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2022 году.

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал ключевые финансовые показатели клубов за 2022 год. В раcчет чиcтой прибыли или убытка входят вcе операции клубов, в том чиcле транcферные доходы и раcходы.

Согласно отчету, «Спартак» остался в минусе на 2 млрд и 351 млн рублей.

Самыми прибыльными стали самарские «Крылья Советов» — 777,5 млн. В тройку также входят «Сочи» (750,3) и петербургский «Зенит» (647,5).

Перед заключительным туром сезона ЦСКА, занимающий второе место в таблице РПЛ, опережает «Спартак», который располагается на третьей строчке, на одно очко.

В 30-м туре армейцы на своем поле примут «Ростов», красно-белые на выезде померятся силами с «Крыльями». Все матчи тура пройдут в один день, 3 июня, и начнутся в 17:00 по московскому времени.

Ранее бывший футболист «Зенита» Милан Вьештица заявил, что сине-бело-голубые — самый обсуждаемый российский клуб в Сербии.

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