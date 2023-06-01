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Бывший футболист «Зенита» назвал самый обсуждаемый в Сербии российский клуб

Экс-защитник «Зенита» Вьештица заявил, что в Сербии все знают петербургский клуб

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший футболист петербургского «Зенита» Милан Вьештица заявил, что сине-бело-голубые — самый обсуждаемый российский клуб в Сербии. Его слова приводит Legalbet.

«Нет такого, чтобы кто-то в Сербии болел за какой-то российский клуб. Но все знают российский чемпионат. Единственное — это болельщики «Спартака» и «Црвены Звезды» — братья, и все.

Какой из российских клубов чаще обсуждают в Сербии? Все знают «Зенит», особенно с тех времен, когда «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» (в сентябре 2004 года сине-бело-голубые обыграли белградский клуб в первом раунде Кубка УЕФА). Так что связку Кержаков — Аршавин очень хорошо помнят», — заявил серб.

Вьештица выступал за «Зенит» с 2002 по 2006 год. Также он известен в России по выступлениям за «Ростов», ярославский «Шинник», сочинскую «Жемчужину», екатеринбургский «Урал» и петербургское «Динамо».

В текущем сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом России. Это пятое подряд чемпионство для команды Сергея Семака.

Ранее экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выразил сомнение в том, что Малком останется в «Зените».

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