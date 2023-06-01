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Инспекторы УЕФА хотят исключить «Барселону» из Лиги чемпионов

ABC: инспекторы УЕФА призвали отстранить «Барселону» от еврокубков на год из-за «дела Негрейры»

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Ahmed Yosri/Reuters

Два инспектора Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), назначенные расследовать «дело Негрейры», пришли к выводу, что «Барселону» следует отстранить на один сезон от участия в еврокубках. Об этом сообщает ABC.

По информации источника, за отстранение каталонского клуба выступили инспекторы Мирьям Коллер Трунц и Жан Самуэль Леуба. Окончательное решение примет УЕФА в ближайшие 10 дней.

Отмечается, что президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин уже изучил отчеты инспекторов и взял паузу на принятие решения. Существуют два варианта: открыть дело против клуба и довериться испанскому правосудию, или же исключить «Барселону» из Лиги чемпионов на один год.

Напомним, «Барсу» подозревают в коррупции при выплатах бывшему вице-президенту судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре. В клубе же утверждают, что все выплаты были связаны исключительно с консультационными услугами и Негрейра получил €7,3 млн.

Сине-гранатовые по итогам сезона-2022/23 стали чемпионами Испании.

Ранее «Барселона» предложила футболисту «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси контракт с зарплатой €12-13 млн.

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