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Булыкин считает, что в финале Лиги Европы все могло решиться в основное время

Экс-игрок «Локомотива» Булыкин: судьба финала Лиги Европы могла решиться в основное время

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Нина Зотина/РИА Новости

Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от финального матча Лиги Европы, в котором испанская «Севилья» обыграла в серии пенальти римскую «Рому».

«Игра получилась хорошей. Она была напряженной, интенсивной. Было много моментов, где можно было поспорить с судьями, что и делали футболисты и тренеры. Можно было решить исход матча в основное время, но команды не смогли этого сделать. Зато команды сделали красивую концовку для болельщиков футбола», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Напомним, что «Севилья» в финале Лиги Европы одержала победу над «Ромой». Основное и дополнительное время решающего матча турнира завершилось со счетом 1:1, и судьба трофея определилась в серии пенальти, в которой сильнее были игроки испанской команды (4:1).

Для «Севильи» эта победа стала седьмой в Лиге Европы. Клуб никогда не проигрывал в финале этого еврокубка. За последние 18 лет он дважды побеждал в Кубке УЕФА и пять раз — в Лиге Европы.

Ранее бывший футболист «Зенита» и национальной команды России Андрей Аршавин поделился мнением о победе «Севильи» над «Ромой» в финале Лиги Европы.

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